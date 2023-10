Per il gli azzurri è in gioco la qualificazione alla fase finale

Euro 2024, stasera a Wembley il match Inghilterra-Italia. Per gli azzurri è in gioco la qualificazione alla fase finale. Per quanto riguarda le formazioni, a sinistra potrebbe esserci Udogie al posto di Dimarco, mentre in cabina di regia Cristante potrebbe essere preferito a Locatelli. Dopo l'attacco a Bruxelles, rafforzate intanto le misure di sicurezza allo stadio.