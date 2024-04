L'aborto sia aggiunto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. Lo chiede l'Europarlamento in una risoluzione non vincolante approvata con 336 voti a favore, 163 contrari e 39 astensioni. I deputati condannano, poi, il regresso sui diritti delle donne e tutti i tentativi di limitare o rimuovere gli ostacoli esistenti per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi e la parità di genere a livello globale, anche negli Stati membri dell'Ue.