In 4 giorni voteranno in 359 milioni di elettori

Urne aperte in Irlanda e Repubblica Ceca, primi altri due Paesi dopo l'Olanda a votare per le elezioni europee. Domani, sabato 8 giugno, tocca invece a Lettonia, Slovacchia, Malta e Italia. Seggi aperti domani, per una seconda giornata elettorale, anche in Repubblica Ceca che, insieme all'Italia, è l'unico Paese che vota su due giorni. In 4 giorni voteranno in 359 milioni di elettori.