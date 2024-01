Eutanasia, Salvini: "Bene no Consiglio veneto, anch'io avrei votato così"

"La mia posizione è chiara: la vita va tutelata dall'inizio alla fine. Bisogna garantire tutte le cure necessarie alle future mamme e a coloro che sono in difficoltà, alla fine dei loro giorni, senza arrivare ai livelli olandesi della morte per procura. Il Consiglio regionale del Veneto ha votato, questa è democrazia. Hanno vinto i no. Avrei votato anche io in quel senso lì". Lo ha detto il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini, ospite di 'Agorà' su Rai 3. L'associazione Luca Coscioni parla di opportunità persa.