Fisco, zero sanzioni sulle imprese con piena collaborazione

Arriva il "potenziamento del regime di adempimento collaborativo". In base alle attuali regole, il contribuente deve essere dotato di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che - in base alle nuove disposizioni - dovrà anche assicurare "una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali". Sul fronte delle sanzioni, il regime attuale prevede per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente che le sanzioni amministrative applicabili siano ridotte della metà e comunque entro il minimo edittale.