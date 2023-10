Il Fondo monetario internazionale taglia le stime del Pil italiano per il 2023 e il 2024 nell'ambito di una generale frenata dell'economia globale. Per l'anno in corso l'Fmi prevede una crescita dello 0,7% con un -0,4% sulla previsione di luglio (+1,1%). Anche per il 2024 l'Italia crescerà dello 0,7% con un -0,2% rispetto alle precedenti stime.