Fondo Reddito Energetico, cos'è e a chi spetta

Duecento milioni di euro per famiglie in condizione di disagio economico: il decreto Pichetto-Fratin

Arriva il Fondo Reddito Energetico. Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha varato un fondo da 200 milioni per permettere a famiglie in condizione di disagio economico di installarsi in casa pannelli solari, e quindi risparmiare sulla bolletta. Il Fondo Reddito Energetico, così si chiama, è stato istituito con un decreto del ministro Pichetto. I 200 milioni complessivi riguardano gli anni 2024 e 2025. Potranno accedere al finanziamento in conto capitale i nuclei familiari con Isee inferiore ai 15mila euro, oppure inferiore a 30mila, ma con almeno 4 figli a carico.