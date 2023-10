Food, moda, auto e nautica: settori eccellenza made in Italy

Food, lusso, auto e nautica sono i settori dell’eccellenza italiana. Tradizionalmente identificati con il made in Italy, pesano per il 46% sulle esportazioni complessive della nostra industria. E nonostante le tante criticità di questa fase storica, hanno un potenziale di crescita enorme, attorno al 20%, se si chiudessero alcuni gap (culturali, infrastrutturali e dimensionali) con gli altri Paesi europei. E' quanto emerso dal Made in Italy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times, in collaborazione con SkyTG24.