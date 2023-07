La bolletta gas per la famiglia tipo in tutela cala a giugno dell'1,1% rispetto a maggio. Lo riferisce l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) spiegando che l'aggiornamento è determinato interamente dal calo della spesa per la materia gas naturale. Il Decreto bollette del 2023, per il II trimestre, ha confermato la riduzione dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri generali di sistema.