Blinken oggi a Tel Aviv: proporrà tregua di 12 ore in cambio rilascio ostaggi

Continuano gli scontri a Gaza. L'esercito israeliano ha ucciso il comandante del battaglione Zabra Tel Elhua di Hamas, Mostafa Delol. Il segretario di Stato americano Antony Blinken, atterrato stamani a Tel Aviv, “presenterà alla parte israeliana una proposta per una pausa umanitaria temporanea di 12 ore, rinnovabile, in cambio del rilascio della maggior parte dei ostaggi stranieri” in mano a Hamas.