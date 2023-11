"A Gaza un bambino palestinese viene ucciso in media ogni 10 minuti e 2 vengono feriti". Lo ha denunciato l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Dall'8 ottobre secondo il ministero della Sanità sono state uccise quasi 9.500 persone tra cui 3.900 bambini. In Israele i morti sono stati 1.400 e migliaia i feriti. Più di 200 persone, comprese bambini, in ostaggio.