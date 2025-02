Gaza, il piano di Trump

Donald Trump in un post torna a parlare della sua proposta di trasformare Gaza nella 'riviera del Medio Oriente', con i palestinesi che sarebbero trasferiti nei Paesi vicini. "La Striscia di Gaza verrebbe consegnata agli Stati Uniti da Israele alla fine dei combattimenti" e "non ci sarebbe bisogno di soldati americani", precisa il presidente Usa. "I palestinesi, persone come Chuck Schumer, sarebbero già stati reinsediati in comunità molto più sicure e belle, con case nuove e moderne, nella regione. Avrebbero davvero la possibilità di essere felici, sicuri e liberi", afferma il presidente americano.