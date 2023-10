Giornata della salute mentale, nel mondo più di 1 adolescente convive con un disturbo

in Italia disturbi per 2 milioni di giovani

Nel mondo quasi un miliardo di persone, circa una su 8, convive con almeno un disturbo mentale. Un'emergenza tra i giovanissimi, come attestano i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità che conta un 10-20% di bambini e adolescenti colpiti, con il 75% delle malattie psichiatriche che insorge prima dei 25 anni e la metà che dà sintomi entro i 14.

Secondo le ultime stime disponibili più di 1 adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato; tra questi 89 milioni sono ragazzi e 77 milioni sono ragazze. 86 milioni hanno fra i 15 e i 19 anni e 80 milioni hanno tra i 10 e i 14 anni. L’ansia e la depressione rappresentano il 40% dei disturbi mentali diagnosticati. I tassi in percentuale di problemi diagnosticati sono più alti in Medio Oriente e Nord Africa, in Nord America e in Europa Occidentale.