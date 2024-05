Il Papa aprirà la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano il 24 dicembre del 2024 e l chiuderà il 6 gennaio 2026. Sono queste le date di inizio e fine del Giubileo Ordinario 2025. Francesco ha annunciato anche che aprirà una porta santa in carcere come segno tangibile di speranza per i detenuti.