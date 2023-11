Filippo Turetta è stato arrestato in Germania. Ricercato per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, di lui si erano perse le tracce da domenica scorsa, quando la sua auto è stata intercettata in Austria. Turetta è stato fermato su mandato di arresto europeo. E' stato arrestato all'alba mentre era fermo su un'autostrada in Bassa Sassonia, a 150 chilometri da Lipsia. Era al lato della strada, con le luci spente.