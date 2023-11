I tempi per il rientro in Italia dipendono dall'autorità giudiziaria tedesca

A quanto si apprende, il ministero della Giustizia ha terminato tutte le attività, per il momento di sua competenza, nella trasmissione in Germania del Mandato di arresto europeo a carico di Filippo Turetta, accusato di avere ucciso la ex fidanzata Giulia Cecchettin. I tempi per il rientro in Italia dipendono dall'autorità giudiziaria tedesca, che dovrà fissare un'udienza.