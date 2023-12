Giustizia, Fnsi: "Mattarella non firmi legge bavaglio"

La stampa contro la legge che vieta la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare fino a conclusione indagini preliminari o udienza preliminare. La Fnsi convocherà una giunta straordinaria per organizzare la mobilitazione della categoria, assieme alla società civile, "contro il nuovo bavaglio al diritto di cronaca rappresentato dal divieto di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare". Lo afferma Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana. "Si tratta – prosegue – di un provvedimento liberticida non solo nei confronti dell'articolo 21 della Costituzione, ma anche nei confronti delle libertà individuali. È pericolosissimo che non si sappia se una persona viene arrestata o meno. E non è pericoloso solo per la libertà di stampa, è pericoloso anche per lo stesso destinatario del provvedimento di custodia cautelare in carcere".