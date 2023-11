Dal 17 novembre fino al 22 dicembre sono varie le sigle che sciopereranno per protestare contro la Manovra. Venerdì 17 sciopereranno per 8 ore o per l’intero turno tutte le lavoratrici e i lavoratori delle Regioni del Centro nell’ambito della mobilitazione promossa da Cgil e Uil. Le date degli scioperi fino a fine anno.