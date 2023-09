Granchio blu, danni per 100 milioni di euro al settore ittico

E' di 100 milioni di euro il danno all'economia ittica causato dall'invasione del granchio blu. Ma, stima Fedagripesca-Confcooperative, rischia di farsi pesantissimo nei prossimi anni se non si pone un freno all’emergenza: fino a un miliardo di euro in tre anni. Nei mesi estivi, abbiamo già perso oltre il 50% della produzione di vongole e cozze. E da novembre la produzione si fermerà, non c’è più seme per le produzioni dei prossimi tre anni. Ma il granchio blu non attacca solo il prodotto pronto per la commercializzazione ma mangia anche il novellame.