Grecia-Gb, lite per marmi Partenone: Sunak cancella incontro con Mitsotakis

E' di nuovo lite tra Londra e Atene per i marmi del Partenone. Un vero scontro diplomatico dopo che Rishi Sunak ha cancellato all'ultimo momento l'incontro previsto per nella capitale britannica con Kyriakos Mitsotakis, dopo che il premier greco aveva dichiarato, in un'intervista alla Bbc, che intendeva durante il colloquio sollevare la questione dei marmi di Elgin, come vengono chiamati nel Regno Unito dal nome del Lord, allora ambasciatore britannico presso l'Impero ottomano, che all'inizio dell'800 li portò a Londra.

Mitsotakis ha espresso pubblicamente sui social media la sua "costernazione" per i fatto che l'incontro è stato cancellato "solo poche ore prima del suo svolgimento". "Chiunque sia convinto della correttezza ed equità delle proprie posizioni non ha mai paura di confrontare posizioni diverse", ha poi aggiunto, con un riferimento evidente alle posizioni di Londra che da anni rifiuta le richieste di Atene di riconsegnare i marmi del Partenone.