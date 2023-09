Grecia, oggi sciopero generale

I principali sindacati greci hanno indetto uno sciopero per oggi per protestare contro la prevista modifica della legislazione sul lavoro. Oltre ai controllori del traffico aereo, anche i lavoratori dei traghetti e dei trasporti pubblici intendono incrociare le braccia, così come i dipendenti del servizio pubblico, compresi insegnanti e dipendenti ospedalieri, hanno riferito i media greci.

Il governo conservatore del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis prevede di allentare le leggi sul lavoro in vari modi, tra cui rendendo l'orario di lavoro più flessibile. I piani prevedono l'obbligo di lavorare anche di sabato o domenica e di ricevere un ulteriore 40% della paga giornaliera per il sesto giorno lavorativo.

"Il nuovo disegno di legge impone 13 ore di lavoro al giorno e 78 ore di lavoro alla settimana. Abolisce le pause sul lavoro e i fine settimana", ha affermato l'Unione della marina mercantile.