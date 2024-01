Guerra a Gaza, Blinken in Israele da Netanyahu: ultime news

Mentre il segretario di Stato Usa Blinken è oggi in Israele per incontrare Netanyahu, una delegazione di funzionari della sicurezza israeliana è arrivata al Cairo per riprendere i negoziati sul rilascio degli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza. Intanto al valico di Kerem Shalom protesta dei parenti degli ostaggi israeliani a Gaza con l'intenzione di bloccare il posto da dove giornalmente entrano aiuti umanitari per la popolazione dell'enclave palestinese.