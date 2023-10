Guerra Israele-Hamas, Papa Francesco: "Chiedo che ostaggi vengano subito rilasciati"

“Continuo a seguire con dolore e apprensione quanto sta succedendo in Israele e Palestina. Tante persone uccise, altre ferite. Prego per le famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in giorno di lutto e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati”. E’ l’appello lanciato dal Papa al termine dell’udienza generale.

“E’ diritto di chi è attacco difendersi. Ma sono molto preoccupato - ha osservato- per l’assedio totale in cui vivono i palestinesi a Gaza dove pure ci sono state molte vittime innocenti”.

“Il terrorismo e gli estremismi non aiutano a raggiungere una soluzione al conflitto tra israeliani e palestinesi ma alimentano odio, violenza, vendetta e fanno solo soffrire gli uni e gli altri. Il Medio Oriente non ha bisogno di guerra ma di pace, di una pace costruita sulla giustizia, sul dialogo e sul coraggio della fraternità”.