Guerra Israele-Hamas, ultime news di oggi

Le Forze della difesa israeliane (Idf) hanno colpito duecento obiettivi nella Striscia di Gaza durante la notte, ha fatto sapere il portavoce Daniel Hagari, spiegando in un tweet che sono stati trovati tunnel sotto una scuola a Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza.

"Nonostante ciò che è stato assicurato, gli attacchi nel sud della Striscia di Gaza sono brutali quanto quelli subiti nel nord", ha scritto il portavoce del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) James Elder in un post su X. Secondo Elder, la situazione è “peggiore per i bambini e le madri. Mi mancano le parole per descrivere gli orrori che colpiscono i bambini qui", ha dichiarato mentre si trovava all'ospedale Nasser.