Nuovi raid. Netanyahu: "Ci prepariamo per invasione di terra a Gaza".

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha assicurato che le forze armate israeliane si stanno "preparando" per l'invasione di terra a Gaza: "Non specificherò quando, come e quanti", ha sottolineato. Nuovi raid dell'esercito di Tel Aviv nel sud: sarebbero stati uccisi numerosi terroristi.