Guerra Israele-Hamas, ultime news sulla guerra

Ultime news sulla guerra Israele-Hamas che non risparmia gli edifici occupati dai civili. Il bombardamento della sede Onu a Gaza ha provocato la morte di decine di persone e molti feriti. Intanto da Papa Francesco è arrivato un nuovo appello.

"Il pensiero ogni giorno va alla gravissima situazione in Israele e in Palestina. Sono vicino a tutti coloro che soffrono, Palestinesi e israeliani, e li abbraccio in questo momento buio. Prego tanto per loro. Le armi si fermino, non porteranno mai la pace. Che il conflitto non si allarghi. Basta fratelli, basta", ha detto al termine dell'Angelus.