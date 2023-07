Guerra Ucraina e crisi Russia, le ultime news di oggi

Sono almeno 12 i morti, tra cui una 17enne e una 14enne, dell'attacco russo al ristorante di Kramatorsk in Ucraina. Circa 60 i feriti. Intanto, sul fronte della crisi di Mosca, arriva la notizia dell'arresto del generale russo Sergei Surovikin passato a quanto sembra nelle file di Prigozhin durante la rivolta contro Putin della brigata Wagner. Ucraina e Russia su pareri opposti anche in merito alla visita del cardinale Zuppi a Mosca: il Cremlino apprezza la mediazione del Vaticano, Kiev la boccia ritenendola non utile.