Sono oltre 900 secondo la polizia che ha usato gli idranti per spegnere gli incendi appiccati dagli agricoltori

Centinaia di trattori, oltre 900 secondo la polizia, sono arrivati a Bruxelles concentrati prevalentemente nel quartiere europeo. I trattori sono tornati a Bruxelles in occasione della riunione dei ministri dell'Agricoltura dell'Ue. La polizia ha utilizzato gli idranti per spegnere gli incendi appiccati dagli agricoltori che hanno bruciato pneumatici e paglia in Rue de la Loi.