Assicurazione obbligatoria per le imprese a copertura dei rischi di calamitò e catastrofi naturali. La novità è contenuta nel ddl di Bilancio 2024. L'assicurazione contro le calamità naturali sarà tenuta in conto in caso di richieste di accesso ad agevolazioni e contributi pubblici. Le sanzioni in caso di inadempienza andranno da 200mila a 1 milione di euro.