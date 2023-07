In arrivo card contro caro spesa

E' in arrivo una card contro il caro spesa, circa 380 euro medi a famiglia, per gli acquisti di prodotti alimentari. "E' una norma prevista nella legge di stabilità che prevedeva 500 milioni. Abbiamo aperto una 'trattativa' con le organizzazioni datoriali e la grande distribuzione per ottenere la possibilità di aggiungere all'investimento dello Stato anche un investimento da parte della grande distribuzione in termini di scontistica che potrà portare a sconti ulteriori fino al 15%", ha detto ieri il ministro Francesco Lollobrigida.

"I redditi previsti - ha aggiunto - erano quelli con massimale di 15mila euro, questo potrebbe portare, dai calcoli che sta facendo l'Inps in collaborazione con l'Associazione nazionale comuni italiani, a una valutazione che dovrebbe portare alla distribuzione di circa 1 milione e 400mila card che conterranno (ciascuna, ndr) 382 euro e che verranno messe a disposizione delle famiglie che hanno difficoltà all'acquisto, con una serie di esclusioni tra quelle che già beneficiano evidentemente di altri sostegni".