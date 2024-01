In Gran Bretagna sciopero dei medici in formazione che hanno incrociato le braccia, a partire da questa mattina alle sette e per sei giorni, per la protesta più lunga mai proclamata nei 75 anni di storia del Servizio sanitario pubblico (Nhs) del Paese. Si tratta del decimo stop dal marzo dello scorso anno, fra l'altro nel periodo in cui tradizionalmente gli ospedali sono più congestionati per le malattie stagionali.