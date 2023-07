In Italia è emergenza incendi. Dalla Sicilia alla Calabria passando dalla Puglia all'Abruzzo alla Sardegna le fiamme stanno minacciando centri abitati, la vita delle persone e della biodiversità. Lo denuncia Legambiente, che in una nota spiega che in Italia, da inizio anno al 27 luglio, sono andati in fumo ben 51.386 ettari equivalenti a oltre 73.408 campi da calcio.