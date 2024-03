Dopo due ore e venti di gioco, Luca Nardi - numero 123 del mondo e in tabellone come lucky loser - ha battuto il 36enne serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e prima testa di serie al torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 9.495.555 dollari) in California. Il 20enne marchigiano, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, si è qualificato agli ottavi di finale.