Influenza, boom di casi

Italiani a letto per boom di casi di influenza, ma anche di Covid, raffreddore e virus respiratorio sinciziale. "Il picco epidemico dell'influenza era atteso in questi giorni. Ma come spesso accade, proprio in occasione dello scambio di auguri, ci può essere una ripresa dell'ascesa della curva dei casi. Tra qualche giorno, con i dati sul periodo, capiremo se siamo arrivati davvero all'apice e comincia la discesa oppure se la curva torna a risalire per l'effetto feste", dice all'Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli.