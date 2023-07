Invalsi 2023, alle superiori uno studente su due non comprende cosa legge

La scuola italiana risente ancora degli effetti delle chiusure dovute al Covid. E' quanto emerge dalle prove Invalsi che hanno coinvolto oltre 2 milioni e mezzo di studenti. La fotografia scattata conferma come anche quest’anno uno studente su due esce dalle superiori con competenze inadeguate in italiano, matematica e inglese. Alle medie, in alcune regioni del Mezzogiorno, solo 1 ragazzo su due comprende quello che legge. La dispersione implicita in miglioramento