Ipertensione, i dati Oms

4 ipertesi su 5 non sono ben curati, evitabili 76 milioni di morti in 17 anni

"Circa 4 persone affette da ipertensione su 5 non vengono adeguatamente trattate, ma se i Paesi riuscissero ad aumentare la copertura, si potrebbero evitare 76 milioni di decessi tra il 2023 e il 2050". A evidenziarlo è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo primo report in cui si fotografa "il devastante impatto globale della pressione alta", lanciato durante la 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite insieme a raccomandazioni su "come vincere la sfida contro questo killer silenzioso".