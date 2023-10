E' morta Armita Geravand, la 16enne finita in coma presumibilmente dopo aver subito un'aggressione in metropolitana a Teheran da parte di agenti della polizia morale con l'accusa di non indossare il velo. Il caso di Armita ricorda quello di Mahsa Amini, la 22enne curdo iraniana fermata a Teheran e poi morta nel settembre dello scorso anno dopo l'arresto con l'accusa di non indossare correttamente il velo. Le autorità temono una nuova rivolta.