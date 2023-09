Iran, nuova stretta contro le donne che non portano il velo

Sanzioni sempre più severe in Iran per le ragazze e le donne che violano il rigido codice di abbigliamento, a cominciare dall'obbligo del velo nei luoghi pubblici. Il Majlis, il Parlamento di Teheran, ha votato a favore di un controverso disegno di legge in tal senso, con un periodo "di prova" di tre anni. La nuova legge prevede anche sanzioni pecuniarie per chi "promuove la nudità" su media e social network. Chiunque non osservi i nuovi regolamenti riceverà punizioni che possono arrivare fino a 10 anni di reclusione mentre il regolamento sul velo in vigore precedentemente prevedeva una detenzione da 10 giorni a 2 mesi.