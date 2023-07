Iran, torna in strada la polizia morale

Le autorità iraniane hanno annunciato il ritorno nelle strade del Paese della 'polizia morale' per una nuova campagna repressiva per controllare che le donne indossino in modo ritenuto corretto il velo e lo 'hijab'. Il portavoce della polizia iraniana, Said Montazeralmahdi, ha detto che gli agenti del controverso corpo di polizia riprenderanno a registrare e arrestare le donne che non indossano correttamente il velo, affermando che la decisione è stata presa a seguito di "richieste da parte della popolazione e le istituzioni" per "espandere la pubblica sicurezza" e "rafforzare le fondamenta della famiglia".

"La polizia, con le sue pattuglie in auto e a piedi, ammoniranno e sanzioneranno le persone che, sfortunatamente, disobbediscono agli ordini e non rispettano le regole d'abbigliamento", ha detto il portavoce, secondo quanto riferisce l'agenzia Mehr. Il ritorno in azione della polizia morale arriva dopo che a dicembre si era diffusa la voce di una sua abolizione, a seguito dei mesi di proteste per la morte, avvenuta lo scorso settembre, di Masha Amini, arrestata dalla polizia morale perché indossava in modo non corretto il velo.