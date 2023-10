Antony Blinken oggi in Israele. In un incontro con il primo ministro Netanyahu, il segretario di Stato americano ha assicurato: "Siamo qui, non vi abbandoniamo". Mente a Gaza la situazione diventa sempre più critica e l'Iran si appella al mondo musulmano per l'unità contro Israele, Mosca getta acqua sul fuoco: "Non inizieremo una guerra contro l'Iran".