Telefonata oggi tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan sul conflitto in Medio Oriente. "Il Presidente del Consiglio - informa Palazzo Chigi - ha auspicato un rapido decremento del conflitto, che non si deve allargare al resto della regione e ha sottolineato il ruolo cruciale che ha in questo contesto la Turchia".