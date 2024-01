Israele-Hamas, a che punto sono le trattative per la tregua

Nuovo appello per la pace in Medio Oriente oggi dal Papa mentre proseguono le trattative diplomatiche per arrivare a una tregua tra Israele e Hamas. Sul tavolo: la proposta di uno stop ai combattimenti e il rilascio degli ostaggi in cambio di detenuti palestinesi. Intanto l'Unicef fa sapere che a Gaza 19.000 bambini sono rimasti orfani o soli senza nessun adulto che si prenda cura di loro e che i tagli all'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi avrà conseguenze catastrofiche.