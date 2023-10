Israele-Hamas, sale bilancio vittime

Sale il bilancio di morti e feriti in Medio Oriente. E' arrivato a 1.300 il numero delle vittime israeliane dell'attacco sferrato sabato da Hamas contro Israele. Lo riferiscono i media israeliani precisando che non si conosce ancora il destino delle circa 150 persone rapite e portate nella Striscia di Gaza. Sono invece circa 3.300 i feriti, di cui 28 in condizioni critiche e 350 in gravi condizioni. Il ministero della Sanità palestinese fa sapere che 1.200 persone sono morte da quando Israele ha iniziato gli attacchi aerei nella Striscia, in risposta all'attacco di Hamas. Il bilancio totale da entrambe le parti è di 2.500 morti.