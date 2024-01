All'indomani dell'uccisione del numero 2 di Hamas in un attacco di Israele sul sud di Beirut, in Libano, sale la tensione. Il timore che il conflitto si allarghi è sempre più forte. In serata si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'Onu. Intanto sono stati interrotti i negoziati tra Israele e Hamas sugli ostaggi.