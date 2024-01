Oltre 40 morti nell'ultima ondata di attacchi israeliani in tutta la Striscia di Gaza. Per gli Usa ''non c'è alcun modo'' di risolvere la questione di sicurezza di Israele e della regione ''senza la creazione di uno Stato palestinese'', un'ipotesi respinta dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Migliaia di persone si sono riunite a Tel Aviv per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e la pace con i palestinesi.