Israele-Hamas, ultime news sulla guerra

Ultime news sulla guerra Israele-Hams e il rilascio degli ostaggi. Un accordo potrebbe essere concluso entro 24-48 ore se Israele accetterà le richieste di Hamas, hanno reso noto fonti del gruppo, mentre un altro alto funzionario ha detto al media saudita Asharq che la risposta di Hamas arriverà in giornata nell'incontro al Cairo. "Se Israele risponderà alle richieste del movimento, si aprirà la strada ad un accordo nelle prossime ore".Usa e il primo lancio di aiuti

Intanto i primi lanci aerei di aiuti statunitensi sul territorio sono iniziati sabato, un giorno dopo che il presidente Biden ha lanciato un appello per un "cessate il fuoco immediato" - il primo che Biden ha lanciato dall'inizio del conflitto in ottobre. Ma il presidente degli Stati Uniti ha affermato in un post su X che la quantità di aiuti che affluiscono a Gaza "non è affatto sufficiente", aggiungendo che gli Stati Uniti "continueranno a fare tutto il possibile per far arrivare più aiuti".