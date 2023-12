Israele-Hamas, ultime news: tregua scaduta, ripresi combattimenti

Tajani: "Speravamo in proroga tregua ma Hamas non vuole dialogo"

Dopo sette giorni di stop, è scaduta la tregua tra Israele e Hamas e i combattimenti sono ripresi.

''Purtroppo c'è un peggioramento della situazione a Gaza. Dopo il cessate il fuoco si è insistito che potesse essere prolungato anche per favorire l'arrivo degli aiuti umanitari. Abbiamo tutti insistito perché ci fosse qualche giorno in più per far arrivare gli aiuti alla popolazione civile di Gaza'' ma "Hamas con l'attentato di ieri e il lancio di razzi stamane ha voluto far capire chiaramente che non c'è disponibilità al dialogo con Israele che ha reagito con grande durezza bombardando gli obiettivi'' nella Striscia di gaza. Lo ha detto il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani.