Israele-Iran, le ultime news di oggi

Teheran avverte: "Se ci attaccherete reagiremo in pochi secondi in modo doloroso"

"Se ci attaccherete reagiremo in pochi secondi in modo doloroso". Questo l'avvertimento del presidente iraniano Raisi a Israele, che ha deciso di rispondere all'attacco di sabato scorso. Una decisione che, assicura lo Stato ebraico, "non metterà in pericolo i paesi arabi della regione". Intanto le autorità israeliane starebbero cercando un accordo per il cessate il fuoco temporaneo con hamas e per garantire il rilascio degli ostaggi ancora a Gaza.