Israele, polemiche sul figlio di Netanyahu

Le polemiche sulla gestione del conflitto tra Israele e Hamas invadono anche la sfera private del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Al centro della bufera il figlio, Yair, che si troverebbe a Miami mentre migliaia di riservisti dell'esercito sono già tornati dall'estero per rispondere alla mobilitazione ordinata nello Stato ebraico. Yair non è nuovo a controversie di ogni genere: sia per le sue sparate politico-ideologiche improntate agli slogan della destra nazionalista più estrema, sia per le bravate di un'esistenza privata da privilegiato.