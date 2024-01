Istat-Bankitalia: nel 2022 ricchezza netta famiglie scesa dell'1,7%

Alla fine del 2022 la ricchezza netta delle famiglie italiane, misurata come somma delle attività non finanziarie (abitazioni, terreni, ecc.) e delle attività finanziarie (depositi, titoli, azioni, ecc.) al netto delle passività (prestiti a breve termine, a medio e lungo termine, ecc.), è stata pari a 10.421 miliardi di euro (177 mila euro pro capite). Rispetto al 2021, la ricchezza netta in termini nominali è diminuita dell’1,7%, dopo tre anni di crescita; in termini reali la riduzione è stata molto più marcata (-12,5%), per via della forte pressione inflazionistica, iniziata nel 2021 e proseguita nel 2022. Sono le stime sulla ricchezza elaborate dall’Istat e dalla Banca d’Italia.